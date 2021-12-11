Коленом на тот свет: жуткий нокаут в смешанных единоборствах

Невероятный нокаут коленом / Фото: Коллаж: Сегодня
С началом второго раунда Франгулян бросился в атаку и потряс своего оппонента. Армянин решил не упускать возможность нокаутировать американца и побежал вперед, позабыв о защите.
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Он наносил хаотичные удары руками и ногами, а затем попытался перевести бой в партер, но напоролся на удар коленом в челюсть, после чего больше не поднялся на ноги.
Неизвестно, Колонел так и планировал, или удар получился спонтанно, но результат получился впечатляющим – Франгулян в бессознательном состоянии на канвасе.
Колонел еще несколько раз ударил беззащитного соперника, пока к нему не подоспел судья. А армянский боец даже не шевелился.
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