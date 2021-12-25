Классная компания! "Сынка" Шевченко не покинут одного в Англии

В Англии Миколенко поддержат его партнеры по сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Насколько трудно будет проходить адаптация украинца к реалиям английской Премьер-лиги, рассказал Владислав Ващук в интервью meta-ratings.com.ua.
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"Сможет ли Миколенко с первых матчей заиграть за Эвертон? Я так понимаю, что в мире высококлассных футболистов не так много. Поэтому Миколенко может заиграть, но ему будет тяжело. Все-таки английский футбол немножко другой. Английский футбол – силовой.
Я думаю, что Миколенко возмужает. Думаю, что Виталику Ярмоленко и Зинченко подскажут в плане адаптации.
Мне кажется, что он поменяет какие-то акценты, прислушается к более опытным людям. Миколенко в Англии будет не один, скажем так. Надеюсь, что ребята ему подскажут, помогут в плане адаптации.
А все остальное зависит от него. Такой шанс предоставился! Им надо воспользоваться", – сказал Ващук.
Ранее мы сообщали, что Динамо уже знает на кого потратит деньги за трансфер Миколенко. На карандаше у селекционеров столичного клуба вингер Бока Хуниорс и сборной Колумбии Себастьян Вилья.
Добавим, что кроме Миколенко в Англию может перебраться еще один футболист с украинским паспортом. Ньюкасл проявляет интерес к резервному вратарю мадридского Реала Андрею Лунину.
Напомним, год назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки, назвав его "сынком". Тот поединок украинцы выиграли 1:0.