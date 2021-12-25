Класна компанія! "Синка" Шевченка не покинуть одного в Англії

В Англії Миколенко підтримають його партнери зі збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні

Наскільки важко проходитиме адаптація українця до реалій англійської Прем'єр-ліги, розповів Владислав Ващук в інтерв'ю. meta-ratings.com.ua.

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"Чи зможе Миколенко з перших матчів заграти за Евертон? Я так розумію, що у світі висококласних футболістів не так багато. Тому Миколенко може заграти, але йому буде тяжко. Все-таки англійський футбол трохи інший. Англійський футбол – силовий. Я думаю, що Миколенко змужніє. Думаю, що Віталіку Ярмоленко та Зінченко підкажуть у плані адаптації.

Мені здається, що він змінить якісь акценти, прислухається до досвідченіших людей. Миколенко в Англії буде не один, скажімо так. Сподіваюся, що діти йому підкажуть, допоможуть щодо адаптації. А решта залежить від нього. Такий шанс надався! Ним треба скористатися", – сказав Ващук.

Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно стане гравцем Евертона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що Динамо вже знає на кого витратити гроші за трансфер Миколенка. На олівці у селекціонерів столичного клубу вінгер Бока Хуніорс та збірної Колумбії Себастьян Вілья.

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Гроші за Миколенка пустять на колумбійця / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що окрім Миколенка до Англії може перебратися ще один футболіст із українським паспортом. Ньюкасл виявляє інтерес до резервного воротаря мадридського Реалу Андрія Луніна.

Андрій Лунін може продовжити кар'єру в АПЛ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, рік тому, під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.