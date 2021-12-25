Класна компанія! "Синка" Шевченка не покинуть одного в Англії

В Англії Миколенко підтримають його партнери зі збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні
Наскільки важко проходитиме адаптація українця до реалій англійської Прем'єр-ліги, розповів Владислав Ващук в інтерв'ю. meta-ratings.com.ua.
Читайте також: Шеві на допомогу купують росіянина з одним голом за сезон
"Чи зможе Миколенко з перших матчів заграти за Евертон? Я так розумію, що у світі висококласних футболістів не так багато. Тому Миколенко може заграти, але йому буде тяжко. Все-таки англійський футбол трохи інший. Англійський футбол – силовий.
Я думаю, що Миколенко змужніє. Думаю, що Віталіку Ярмоленко та Зінченко підкажуть у плані адаптації.
Мені здається, що він змінить якісь акценти, прислухається до досвідченіших людей. Миколенко в Англії буде не один, скажімо так. Сподіваюся, що діти йому підкажуть, допоможуть щодо адаптації.
А решта залежить від нього. Такий шанс надався! Ним треба скористатися", – сказав Ващук.
Раніше ми повідомляли, що Динамо вже знає на кого витратити гроші за трансфер Миколенка. На олівці у селекціонерів столичного клубу вінгер Бока Хуніорс та збірної Колумбії Себастьян Вілья.
Додамо, що окрім Миколенка до Англії може перебратися ще один футболіст із українським паспортом. Ньюкасл виявляє інтерес до резервного воротаря мадридського Реалу Андрія Луніна.
Нагадаємо, рік тому, під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.