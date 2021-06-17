Как семья Шевченко болела за Украину: после матча тренер обратился к жене и детям

После победы в матче Евро-2020 с Северной Македонией главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко сделал трогательный пост благодарности

Андрей Шевченко и его семья / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины после победы над Северной Македонией 2:1 на Евро-2020 обратился к своей команде, болельщикам и своей семье. Напомним, что за "сине-желтых" в первом тайме забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. А пропустили во второй половине – с пенальти.

Читайте также: Яркие фото украинской торсиды в Бухаресте: беременная жена Зинченко, песни и дневной сон

"Молодцы, ребята, первая победа! Спасибо всем нашим фанатам за отличную поддержку! Будем стремиться идти дальше... все вместе", – написал Шевченко в своем Instagram

Ранее фото поддержки опубликовала жена тренера, американская модель Кристен Пазик.

Ранее Шевченко рассказал о победе и звонке Зеленского в раздевалку: "Вы знаете, такая эмоциональная игра, хотелось, чтобы матч побыстрее закончился".

Ранее мы писали, что украинские и македонские болельщики встретились в Бухаресте, распевая песни в барах.

Также мы сообщали интересный факт: Забарный еще не родился, а заработавший пенальти Пандев уже забивал за македонцев.

Смотрите обзор матча Украины и Северной Македонии во втором туре Евро-2020