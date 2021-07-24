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Как награждали Дарью Белодед: исторические кадры

24 июля, 15:29

Олег Люлька

Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась

Белодед - бронзовая медалистка Игр / Фото: Reuters

20-летняя киевлянка Дарья Белодед уже не просто выиграла бронзовую, и первую для Украины, медаль на Олимпиаде в Токио, но и получила ее в свое владение.

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Состоялась церемония награждения дзюдоисток в категории 48 кг, и Дарья Белодед была на ней самой красивой!

Напомним, чемпионкой Игр-2020 в категории до 48 кг у дзюдоисток стала Дистрия Красники из Косово, одолевшая в финале обидчицу Дарьи Белодед японку Фуну Тонаки. Помимо украинки, еще одной обладательницей "бронзы" стала монголка Уранцэцэг Мунхбатын.

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Источник: Сегодня|Спорт

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