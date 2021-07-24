Как награждали Дарью Белодед: исторические кадры

Белодед - бронзовая медалистка Игр / Фото: Reuters
20-летняя киевлянка Дарья Белодед уже не просто выиграла бронзовую, и первую для Украины, медаль на Олимпиаде в Токио, но и получила ее в свое владение.
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Состоялась церемония награждения дзюдоисток в категории 48 кг, и Дарья Белодед была на ней самой красивой!
Напомним, чемпионкой Игр-2020 в категории до 48 кг у дзюдоисток стала Дистрия Красники из Косово, одолевшая в финале обидчицу Дарьи Белодед японку Фуну Тонаки. Помимо украинки, еще одной обладательницей "бронзы" стала монголка Уранцэцэг Мунхбатын.
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