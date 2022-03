История одной фотографии. Враги бросили оружие ради футбола

Британские и немецкие солдаты играют в футбол / Фото: Getty Images

Мир на пороге Третьей мировой войны. В Украине уже погибают тысячи солдат и мирных жителей. Если огонь войны перекинется на Европу, то жертв будут миллионы.

Но даже в самые кровавые времена, людям хватало здравого смысла остановиться посреди битвы.

За неделю до Рождества 1914 года некоторые английские и немецкие солдаты начали обмениваться поздравлениями, петь песни в окопах. Напряженность была снижена до такой степени, что солдаты переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками.

На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон вышли на нейтральную полосу, где обмениваясь продуктами питания и сувенирами.

Более того, они даже сыграли футбольный матч.

Британский солдат Эрни Уильямс так вспоминал тот день:

"Мяч появился непонятно откуда. Это был настоящий футбол. Некоторые сняли куртки и поставили их как штанги ворот. Один парень попал в ворота, и первому голу радовались обе команды. Никакой враждебности не было", – рассказывал Уильямс.

В этом случае точно победила дружба. А в историю события Первой мировой войны вошли как Рождественское перемирие.

Через сто лет в Британии открыли памятник, посвященный тем событиям. Композиция, изображающая солдат враждующих армий, которые тянутся друг к другу для рукопожатия, получила название All Together Now ("Сейчас мы заодно").

