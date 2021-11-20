"Иди и надери ему задницу!" Еще один советчик Джошуа знает, как драться с Усиком

Весной следующего года должен состоятся реванш Александра Усика с Энтони Джошуа. Пока британец никак не может определиться с новым тренером, который будет готовить его к бою. Дядя непобедимого боксера Флойда Мейвезера – Джеф, не прочь помочь Эй-Джею вернуть чемпионские пояса в хэвивейте.

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"Джошуа может подготовиться к реваншу с Усиком со мной (смеется). Дайте мне поработать.

Но если честно, то я не знаю. Я назвал себя. Это скорее шутка, но, в то же время, есть ощущение, что могу помочь ему. Это, как и с Уайлдером – я знаю, как ему помочь. Но выбор зависит не от меня.

Какой совет бы я ему дал? Мой совет – не пытаться перебоксировать его. Ты намного больше этого парня. Дерись с ним. Дерись так, как супертяж.