20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 76’
Шахтер 0
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
20 ноября 19:30
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"Иди и надери ему задницу!" Еще один советчик Джошуа знает, как драться с Усиком

Сергей Шаховец
20 ноября, 18:24
Американский тренер Джеф Мейвезер уверен, что Эй-Джей сможет победить украинского чемпиона Александра Усика, но для этого ему нужно послушаться его советов

Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Весной следующего года должен состоятся реванш Александра Усика с Энтони Джошуа. Пока британец никак не может определиться с новым тренером, который будет готовить его к бою. Дядя непобедимого боксера Флойда Мейвезера – Джеф, не прочь помочь Эй-Джею вернуть чемпионские пояса в хэвивейте.

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"Джошуа может подготовиться к реваншу с Усиком со мной (смеется). Дайте мне поработать.

Но если честно, то я не знаю. Я назвал себя. Это скорее шутка, но, в то же время, есть ощущение, что могу помочь ему. Это, как и с Уайлдером – я знаю, как ему помочь. Но выбор зависит не от меня.

Какой совет бы я ему дал? Мой совет – не пытаться перебоксировать его. Ты намного больше этого парня. Дерись с ним. Дерись так, как супертяж.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Думаю, это потрясет Усика. А перебоксировать боксера – это сложно. Усик меньше, умнее, он привык уходить от больших парней.

Не поймите меня неправильно. Бой был близким, Джошуа не смешали с грязью. Но, думаю, когда ты супертяж, то нужно драться как супертяж.

Он хорошо справился в реванше с Руисом. Но с парнем, который меньше тебя: иди и надери ему задницу. Такой должен быть подход", – заявил Мейвезер в интервью Boxing Social.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, 25 сентября Усик одолел Джошуа в Лондоне единогласным решением судей.

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На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток.

Фаворитом реванша букмекеры называют Усика.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17