20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
20 листопада 19:30
Ліверпуль --
Арсенал --
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"Йди і надери йому дупу!" Ще один порадник Джошуа знає, як битися з Усиком

Сергій Шаховець
20 листопада, 18:24
Американський тренер Джеф Мейвезер упевнений, що Ей-Джей зможе перемогти українського чемпіона Олександра Усика, але для цього йому потрібно прислухатись до його порад

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Навесні наступного року має відбутися реванш Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Поки що британець ніяк не може визначитися з новим тренером, який готуватиме його до бою. Дядько непереможного боксера Флойда Мейвезера – Джеф, не проти допомогти Ей-Джею повернути чемпіонські пояси у хевівейті.

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"Джошуа може підготуватися до реваншу з Усиком зі мною (сміється). Дайте мені попрацювати.

Але, якщо чесно, то я не знаю. Я назвав себе. Це швидше жарт, але, водночас, є відчуття, що можу допомогти йому. Це, як і з Вайлдером, я знаю, як йому допомогти. Але вибір залежить не від мене.

Яку б пораду я йому дав? Моя порада – не намагатися перебоксувати його. Ти набагато більший за цього хлопця. Бийся з ним. Бийся так, як супертяж.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Думаю, це вразить Усика. А перебоксувати боксера – це складно. Усик менший, розумніший, він звик уникати великих хлопців.

Не зрозумійте мене неправильно. Бій був близьким, Джошуа не змішали із брудом. Але, думаю, коли ти супертяж, то треба битися як супертяж.

Він добре впорався у реванші з Руїсом. Але з хлопцем, який менший за тебе: Йди й надери йому дупу. Такий має бути підхід", – заявив Мейвезер в інтерв'ю Boxing Social.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, 25 вересня Усик здолав Джошуа у Лондоні одноголосним рішенням суддів.

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На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід.

Фаворитом реваншу букмекери називають Усика.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17