"Йди і надери йому дупу!" Ще один порадник Джошуа знає, як битися з Усиком

Навесні наступного року має відбутися реванш Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Поки що британець ніяк не може визначитися з новим тренером, який готуватиме його до бою. Дядько непереможного боксера Флойда Мейвезера – Джеф, не проти допомогти Ей-Джею повернути чемпіонські пояси у хевівейті.

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"Джошуа може підготуватися до реваншу з Усиком зі мною (сміється). Дайте мені попрацювати.

Але, якщо чесно, то я не знаю. Я назвав себе. Це швидше жарт, але, водночас, є відчуття, що можу допомогти йому. Це, як і з Вайлдером, я знаю, як йому допомогти. Але вибір залежить не від мене.

Яку б пораду я йому дав? Моя порада – не намагатися перебоксувати його. Ти набагато більший за цього хлопця. Бийся з ним. Бийся так, як супертяж.