"Йди і надери йому дупу!" Ще один порадник Джошуа знає, як битися з Усиком

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Колаж: Сьогодні
Навесні наступного року має відбутися реванш Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Поки що британець ніяк не може визначитися з новим тренером, який готуватиме його до бою. Дядько непереможного боксера Флойда Мейвезера – Джеф, не проти допомогти Ей-Джею повернути чемпіонські пояси у хевівейті.
Читайте також: Для бою Усик – Ф'юрі підібрали стадіон! Це буде "Міленіум"
"Джошуа може підготуватися до реваншу з Усиком зі мною (сміється). Дайте мені попрацювати.
Але, якщо чесно, то я не знаю. Я назвав себе. Це швидше жарт, але, водночас, є відчуття, що можу допомогти йому. Це, як і з Вайлдером, я знаю, як йому допомогти. Але вибір залежить не від мене.
Яку б пораду я йому дав? Моя порада – не намагатися перебоксувати його. Ти набагато більший за цього хлопця. Бийся з ним. Бийся так, як супертяж.
Думаю, це вразить Усика. А перебоксувати боксера – це складно. Усик менший, розумніший, він звик уникати великих хлопців.
Не зрозумійте мене неправильно. Бій був близьким, Джошуа не змішали із брудом. Але, думаю, коли ти супертяж, то треба битися як супертяж.
Він добре впорався у реванші з Руїсом. Але з хлопцем, який менший за тебе: Йди й надери йому дупу. Такий має бути підхід", – заявив Мейвезер в інтерв'ю Boxing Social.
Нагадаємо, 25 вересня Усик здолав Джошуа у Лондоні одноголосним рішенням суддів.
На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід.
Фаворитом реваншу букмекери називають Усика.