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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Хоккей абсурда: Канада и Россия играют матч в масках

Андрей Трофимов
7 февраля, 07:57
Российские хоккеистки едва не сорвали олимпийский поединок, команды вынуждены играть в защите от коронавируса

Тяжело девушкам будет в масках / Фото: REUTERS

Сегодняшний день на Олимпийских играх в Пекине начался со скандала. Женская сборная Канады отказалась выходить на матч с Россией.

Причиной послужило то, что россиянки не предоставили результаты тестов на коронавирус.

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Больше часа представители команд искали компромисс. В итоге договорились, что канадские и российские хоккеистки проведут встречу в защитных масках.

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Сегодня на Олимпиаде:

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Украину в Пекине представляют 45 спортсменов. Они будут выступать в 12 дисциплинах. Правда, коронавирус вносит коррективы в состав нашей команды, поэтому окончательное количество может быть другим.