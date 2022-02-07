Хоккей абсурда: Канада и Россия играют матч в масках

Тяжело девушкам будет в масках / Фото: REUTERS
Сегодняшний день на Олимпийских играх в Пекине начался со скандала. Женская сборная Канады отказалась выходить на матч с Россией.
Причиной послужило то, что россиянки не предоставили результаты тестов на коронавирус.
Больше часа представители команд искали компромисс. В итоге договорились, что канадские и российские хоккеистки проведут встречу в защитных масках.
Сегодня на Олимпиаде:
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Украину в Пекине представляют 45 спортсменов. Они будут выступать в 12 дисциплинах. Правда, коронавирус вносит коррективы в состав нашей команды, поэтому окончательное количество может быть другим.