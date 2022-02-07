6 лютого 16:30
Боруссія Д 2
Байєр 5
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона 4
Атлетіко 2
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Хокей абсурду: Канада та Росія грають матч у масках

Андрій Трофімов
7 лютого, 07:57
Російські хокеїстки ледь не зірвали олімпійський поєдинок, команди змушені грати у захисті від коронавірусу

Важко дівчатам буде в масках / Фото: REUTERS

Сьогоднішній день на Олімпійських іграх у Пекіні розпочався зі скандалу. Жіноча збірна Канади відмовилася виходити на матч із Росією.

Причиною стало те, що росіянки не надали результатів тестів на коронавірус.

Реклама

Понад годину представники команд шукали компроміс. У результаті домовилися, що канадські та російські хокеїстки проведуть зустріч у захисних масках.

Реклама

Сьогодні на Олімпіаді:

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".

Реклама

Україну у Пекіні представляють 45 спортсменів. Вони виступатимуть у 12 дисциплінах. Щоправда, коронавірус вносить корективи до складу нашої команди, тож остаточна кількість може бути іншою.