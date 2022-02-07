Хокей абсурду: Канада та Росія грають матч у масках

Важко дівчатам буде в масках / Фото: REUTERS

Сьогоднішній день на Олімпійських іграх у Пекіні розпочався зі скандалу. Жіноча збірна Канади відмовилася виходити на матч із Росією.

Причиною стало те, що росіянки не надали результатів тестів на коронавірус.

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Понад годину представники команд шукали компроміс. У результаті домовилися, що канадські та російські хокеїстки проведуть зустріч у захисних масках.

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Сьогодні на Олімпіаді:

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Україну у Пекіні представляють 45 спортсменів. Вони виступатимуть у 12 дисциплінах. Щоправда, коронавірус вносить корективи до складу нашої команди, тож остаточна кількість може бути іншою.