Грудь вырывается из купальника: сексуальная йога от Пейдж Ванзант

Американская звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант продолжает делится с фолловерами пикантными фото из своей внесоревновательной жизни. Одних они раздражают – мол, где твои успехи в спорте? Другие, наоборот, восторгаются блондинкой.
В этот раз 27-летняя спортсменка, количество подписчиков которой уже почти достигло трех миллионов, показала в Instagram, как она занимается йогой. На некоторых соблазнительных снимках грудь явно не вмещается в купальник.
Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт. Но, как говорят, то ли еще будет!
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