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Горячие фото ведущей канала Шахтера сводят с ума итальянцев

4 июня, 11:36

Александр Трикиша

Ольга Каленчук восхитила своих поклонников новой серией фото в купальнике. Итальянские поклонники украинской журналистки засыпали ее страницу комплиментами

Ольга Каленчук сфотографировалась в бикини

Ведущая клубного канала Шахтера Ольга Каленчук взорвала Сеть серией откровенных фото с отдыха. Девушка похвасталась снимками с отдыха, где она позирует возле бассейна в бикини.

"Я наслаждаюсь солнцем в купальнике", – написала на итальянском Ольга под фото в Instagram.

С недавних пор, как украинка из "Шахтера" затмила главную красотку Италии, за страницей Ольги в Instagram следят и в Италии. Увидев снимки красотки в купальнике, они засыпали ее комплиментами и шутками:

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WAGs Ольга Каленчук

Источник: Сегодня|Спорт

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