Горячие фото ведущей канала Шахтера сводят с ума итальянцев

Ольга Каленчук восхитила своих поклонников новой серией фото в купальнике. Итальянские поклонники украинской журналистки засыпали ее страницу комплиментами

Ольга Каленчук сфотографировалась в бикини

Ведущая клубного канала Шахтера Ольга Каленчук взорвала Сеть серией откровенных фото с отдыха. Девушка похвасталась снимками с отдыха, где она позирует возле бассейна в бикини.

"Я наслаждаюсь солнцем в купальнике", – написала на итальянском Ольга под фото в Instagram.

С недавних пор, как украинка из "Шахтера" затмила главную красотку Италии, за страницей Ольги в Instagram следят и в Италии. Увидев снимки красотки в купальнике, они засыпали ее комплиментами и шутками:

Почему вы выбрали Шахтер? Де Дзерби:

Случайно за приходом Роберто де Дзерби стоит не Ольга?

Какое зрелище

Вы наслаждаетесь солнцем, а мы наслаждаемся вами

Обещания сдержали и даже перевыполнили!

И как теперь спать?

Как всегда, замечательно

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