Горячие фото ведущей канала Шахтера сводят с ума итальянцев

Ольга Каленчук сфотографировалась в бикини
Ведущая клубного канала Шахтера Ольга Каленчук взорвала Сеть серией откровенных фото с отдыха. Девушка похвасталась снимками с отдыха, где она позирует возле бассейна в бикини.
"Я наслаждаюсь солнцем в купальнике", – написала на итальянском Ольга под фото в Instagram.
С недавних пор, как украинка из "Шахтера" затмила главную красотку Италии, за страницей Ольги в Instagram следят и в Италии. Увидев снимки красотки в купальнике, они засыпали ее комплиментами и шутками:
- Почему вы выбрали Шахтер? Де Дзерби:
- Случайно за приходом Роберто де Дзерби стоит не Ольга?
- Какое зрелище
- Вы наслаждаетесь солнцем, а мы наслаждаемся вами
- Обещания сдержали и даже перевыполнили!
- И как теперь спать?
- Как всегда, замечательно
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