Глаза повылетали из орбит. Видео жесткого нокаута в бою Сепеда – Варгас

Сепеда уничтожил Варгаса в первом раунде боя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Нью-Йорке, в Madison Square Garden Theater, состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В главном поединке американский суперлегковес (до 63,5 кг) Хосе Сепеда (35-2, 27 KO) нокаутировал в первом раунде Хосуэ Варгаса (19-2, 9 KO) из Пуэрто-Рико.

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Сепеда с первых секунд начал давить Варгаса и поймал соперника на встречном, уронив его на канвас.

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Побывав в быстром нокдауне пуэрториканец был загнан в угол, где Сепеда отвел душу, устроив замес Варгасу.

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Рефери был вынужден остановить поединок в первом раунде, зафиксировав технический нокаут.

Смотрите лучшие моменты невероятного боя Варгас – Сепеда.

На предматчевом взвешивании между парнями произошел конфликт. 23-летний Варгас начал размахивать руками перед 32-летним Сепедой. Конфликт перерос в заварушку, которую смогли утихомирить спустя минуту.

Что ж, теперь Варгасу будет наука, как уважать старших.

Американец сохранил у себя титул серебряного чемпиона WBC в полусреднем весе, который выиграл в октябре 2020 года после победы над белорусом Иваном Баранчиком.

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