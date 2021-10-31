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Очі повилітали з орбіт. Відео жорсткого нокауту в бою Сепеда – Варгас

Сергій Шаховець
31 жовтня, 13:57
Пуерториканець Хосуе Варгас поплатився за свої передматчеві витівки. Хосе Сепеда швидко поставив на місце зухвалого вискочку

Сепеда знищив Варгаса у першому раунді бою / Фото: Колаж: Сьогодні

У Нью-Йорку, у Madison Square Garden Theater, відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank. У головному поєдинку американський суперлегковаговик (до 63,5 кг) Хосе Сепеда (35-2, 27 KO) нокаутував у першому раунді Хосуе Варгаса (19-2, 9 KO) з Пуерто-Ріко.

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Сепеда з перших секунд почав давити Варгаса і спіймав суперника на зустрічному, впустивши його на канвас.

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Побувавши в швидкому нокдауні, пуерториканець був загнаний у кут, де Сепеда відвів душу, влаштувавши заміс Варгасу.

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Рефері змушений був зупинити поєдинок у першому раунді, зафіксувавши технічний нокаут.

Дивіться найкращі моменти неймовірного бою Варгас – Сепеда.

На передматчевому зважуванні між хлопцями стався конфлікт. 23-річний Варгас почав розмахувати руками перед 32-річним Сепедою. Конфлікт переріс у заварушку, яку змогли втихомирити за хвилину.

Що ж, тепер Варгас буде наука, як поважати старших.

Американець зберіг у себе титул срібного чемпіона WBC у напівсередній вазі, яку виграв у жовтні 2020 року після перемоги над білорусом Іваном Баранчиком.

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