"Где машина, бро?" Илону Маску пришлось извиниться перед бойцом ММА

Дариуш и Маск
Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, одержавший победу над соотечественником Тони Фергюсоном, во время пресс-конференции после турнира бросил вызов основателю компаний Tesla и SpaceX миллиардеру Илону Маску.
"Где машина моей жены, бро?" – обратился к Маску боец. Добавив, что заказал автомобиль шесть месяцев назад, однако он до сих пор не был доставлен ему. Бенеил отметил, что его супруга беременна, поэтому он хочет иметь безопасную машину для передвижений.
Маск отреагировал быстро. "Скоро все будет! Извини за задержку!" – написал он в соцсетях.
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