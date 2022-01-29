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Это вам не Дом 2: российские бойцы превращают MMA в посмешище

Александр Трикиша
29 января, 09:40
Российский MMA снова удивляет своей неадекватностью. Местные бойцы устроили драку во время дуэли взглядов, но это больше выглядело на плохую постановку

Драка выглядела неправдоподобной

Бойцы сошлись лицом к лицу на пресс-конференции и после короткого обмена оскорблениями Тамерлан Темиров ударил Александра Яншина.

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Бойцы сразу же стали в стойку и успели обменяться несколькими ударами, пока к ним не подоспела охрана.

Правда, секьюрити больше походили на массовку для клипов, чем на людей, способных погасить конфликт. Также в глаза бросилась пассивность других людей в студии.

Немного успокоившись, один из бойцов решил представить своего тренера и спарринг партнера, а в это время второй вскочил со своего стула и влетел в него двумя ногами.

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Ранее мы писали о других плохих актерах в MMA: российские боксеры опозорились с наигранной дракой для раскрутки боя.

Смотрите видео нокаутов: