Это произошло! WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа и торопит боксеров с датой

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что Всемирная боксерская организация санкционировала поединок украинца и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Ну вот и все! Всемирная боксерская организация официально санкционировала бой между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Ранее Красюк сообщил, что возобновил переговоры с командой британца и отступать ему уже некуда.

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Хорошие новости для украинского бойца в своем Instagram сообщил промоутер Усика Александр Красюк. По его словам, теперь у команд есть 10 дней на переговоры.

Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Ранее Тайсон Фьюри объявил, что его объединительный поединок с Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

Однако вскоре арбитражный судья отменил супербой Фьюри – Джошуа и обязал Тайсона провести 3-й бой с американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября.

А поскольку объединительный поединок в супертяжелом весе в ближайшее время не состоится, то Джошуа должен провести бой против обязательного претендента по версии WBO Усика. И для боя Усика с Джошуа уже нашли дату в августе.

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