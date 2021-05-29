Это пожар: Анна Кравец показала горячее видео в халатике

Анна Кравец во всей красе / Фото: Instagram
Супруга украинского нападающего Артема Кравца Анна давно не радовала подписчиков пикантными снимками, поэтому решила наверстать упущенное с удвоенной силой и опубликовала в сторис Instagram короткое видео в зеленом халатике на голое тело.
"Это пожар", – прокомментировала ролик красотка и сопроводила смайликов в виде огня.
Читайте также:
- Распахнула халатик и засветила грудь: интимное фото Ирины Морозюк из ванной
- Кинг-Конг и красотка в прозрачном платье: вратарь Динамо показал горячее фото с супругой
- Ноги от ушей, грудь – от хирурга: жена футболиста поразила формами на яхте
- Ее появления ждут больше, чем тренера: журналистка клубного ТВ сводит с ума болельщиков
- Детка, ты огонь! Фигурой жены Сидорчука восхитились Ярмоленко и Степаненко
Новости на эту же тему:Распахнула халатик и засветила грудь: интимное фото Ирины Морозюк из ванной Кинг-Конг и красотка в прозрачном платье: вратарь Динамо показал горячее фото с супругой Ноги от ушей, грудь – от хирурга: жена футболиста поразила формами на яхте Ее появления ждут больше, чем тренера: журналистка клубного ТВ сводит с ума болельщиков