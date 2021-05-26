"Это не трусики, а ниточки": в чем загорает Морозюк

Одна из самых знаменитых футбольных жен Украины поехала отдыхать в Турцию и своим новым купальником поразила подписчиков в соцсетях

/ Фото: Instagram

Бывшая супруга игрока киевского Динамо Николая Морозюка Ирина наслаждается отдыхом в Турции. Естественно, что девушка хвастается пляжными снимками в соцсетях.

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Ирина выложила в Instagram фото в слишком крохотном бикини. "Это не трусики, а ниточки", – прокомментировал фото один из ее друзей.

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Напомним, ранее Ирина Морозюк признавалась, что прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы увеличить грудь.

"В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. У меня, конечно, были комплексы. Приходилось носить одежду, скрывающую отсутствие всех выпуклостей на моем теле", – говорила Морозюк.

Ирина Морозюк. Пикантное видео Видео: Instagram

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