Это круто! Дарья Белодед на турецкой травке сводит поклонников с ума

Двукратная чемпионка мира по дзюдо провела интенсивный сбор в Анталье, перед завершением которого одарила поклонников восхитительной улыбкой

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Дарья Белодед снова показала, что силы воли ей не занимать. Это когда позади у тебя изнурительная тренировка и, наверное, хочется завалиться в кровать, но ты находишь силы улыбнуться для новой фотосессии в Instagram.

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"Тренировочный сбор почти завершен. Это было круто", – написала Дарья, в розовом костюме излучая чемпионскую улыбку на травке стадиона в турецкой Анталье

"Восхитительна, как всегда!" – пишут красотке ее фолловеры

А так Дарья Белодед снимает с себя усталость, принимая водные процедуры:

Дарья Белодед прыгает в бассейн Видео: Instagram

Напомним, на недавнем чемпионате Европы по дзюдо украинская спортсменка пробилась в финал, но не смогла выйти на поединок за "золото" из-за травмы, которую Дарье Белодед нанесла россиянка.

Однако теперь украинка полна решимости смести всех соперниц со своего пути на Олимпиаде, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

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