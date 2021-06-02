Экс-динамовец Калитвинцев мастерски снял красотку в Турции

Во время отдыха в турецкой бухте полузащитник черниговской Десны Владислав Калитвинцев освоил профессию штатного фотографа своей очаровательной супруги Ирины

Жена Владислава Калитвинцева Ирина / Фото: Instagram

Экс-полузащитник киевского Динамо Владислав Калитвинцев, выступающий сейчас за Десну, на отдыхе в Турции превратился в штатного фотографа своей очаровательной супруги Ирины, ежедневно снимая ее для соцсетей в бикини и шикарных платьях.

Сегодня Ирина Калитвинцева объявила за это супругу официальную благодарность в Instagram, написав: "Муж к концу отпуска отточил свое мастерство почти до совершенства. Кадр получился с первого дубля. Даже почти не заметны мои +3 кг".

"Какие лишние килограммы? Ты идеальная!" – пишут в комментариях фолловеры Ирины Калитвинцевой. И они на 100 процентов правы.

Смотрите больше фото Ирины Калитвинцевой в Турции

Отметим, что Калитвинцевы отдыхают в бухте в Мармарисе – в юго-западной части Турции в районе слияния Эгейского и Средиземного морей.

В эти дня там можно встретить многих красоток из мира украинского футбола, включая Ирину Морозюк и Анну Сидорчук.