21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
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Дженоа – Рома: во сколько и где смотреть дебютный матч Шевы в Италии

Андрей Трофимов
21 ноября, 17:05
Сегодня Андрей Шевченко проведет свой первый матч у руля Дженоа – "грифоны", возглавляемые украинцем, принимают команду Жозе Моуринью – Рому

Моуринью vs Шевченко / Фото: Instagram

Дженоа Андрея Шевченко занимает 17-е место в чемпионате Италии, Рома Жозе Моуринью – восьмое. Онлайн Дженоа – Рома доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Поединок Дженоа – Рома в прямом эфире можно будет смотреть с помощью сервиса MEGOGO. Начало трансляции в воскресенье, 21 ноября – в 21:45 по киевскому времени

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.74, на ничью – 3.95, на победу Дженоа – 4.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Дженоа – 20%
  • ничья – 24%
  • выигрыш Ромы – 56%
  • наиболее вероятные счета – 1:1, 0:2

Жозе Моуринью и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, накануне тренер Ромы Жозе Моуринью заявил: "Я желаю Шевченко пережить то же, что и я – проиграть в своем первом матче в качестве тренера, но затем выиграть много трофеев".

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам аналитиков Transfermarkt, кадровая обойма Ромы более чем в четыре раза дороже состава Дженоа – 429 млн евро против 97 млн евро.

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Шевченко и Моуринью / Фото: Getty Images

Отметим, что накануне Шевченко сделал самое пафосное заявление в своей карьере. "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов", – сказал Андрей.

Тем не менее тренер Дженоа дал понять, что в матче с Ромой рассчитывает на победу.