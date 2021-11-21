Дженоа – Рома: во сколько и где смотреть дебютный матч Шевы в Италии

Моуринью vs Шевченко / Фото: Instagram

Дженоа Андрея Шевченко занимает 17-е место в чемпионате Италии, Рома Жозе Моуринью – восьмое. Онлайн Дженоа – Рома доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Поединок Дженоа – Рома в прямом эфире можно будет смотреть с помощью сервиса MEGOGO. Начало трансляции в воскресенье, 21 ноября – в 21:45 по киевскому времени

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.74, на ничью – 3.95, на победу Дженоа – 4.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Дженоа – 20%

ничья – 24%

выигрыш Ромы – 56%

наиболее вероятные счета – 1:1, 0:2

Жозе Моуринью и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, накануне тренер Ромы Жозе Моуринью заявил: "Я желаю Шевченко пережить то же, что и я – проиграть в своем первом матче в качестве тренера, но затем выиграть много трофеев".

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам аналитиков Transfermarkt, кадровая обойма Ромы более чем в четыре раза дороже состава Дженоа – 429 млн евро против 97 млн евро.

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Шевченко и Моуринью / Фото: Getty Images

Отметим, что накануне Шевченко сделал самое пафосное заявление в своей карьере. "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов", – сказал Андрей.

Тем не менее тренер Дженоа дал понять, что в матче с Ромой рассчитывает на победу.