21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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Дженоа – Рома: о котрій і де дивитися дебютний матч Шеви в Італії

Андрій Трофімов
21 листопада, 17:05
Сьогодні Андрій Шевченко проведе свій перший матч біля керма Дженоа – "грифони", очолювані українцем, приймають команду Жозе Моурінью – Рому

Моурінью vs Шевченко / Фото: Instagram

Дженоа Андрія Шевченка посідає 17-й рядок у чемпіонаті Італії, Рома Жозе Моурінью – восьмий. Онлайн Дженоа – Рома доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

Поєдинок Дженоа – Рома у прямому ефірі можна буде дивитися за допомогою сервісу MEGOGO. Початок трансляції у неділю, 21 листопада – о 21:45 за київським часом

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Рому. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.74, на нічию – 3.95, на перемогу Дженоа – 4.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків така:

  • виграш Дженоа – 20%
  • нічия – 24%
  • виграш Роми – 56%
  • найбільш ймовірні рахунки – 1:1, 0:2

Жозе Моурінью та Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, напередодні тренер Роми Жозе Моурінью заявив: "Я бажаю Шевченку пережити те саме, що і я – програти у своєму першому матчі як тренер, але потім виграти багато трофеїв".

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками аналітиків Transfermarkt, кадрова обойма Роми більш ніж у чотири рази дорожча за склад Дженоа – 429 млн євро проти 97 млн євро.

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Шевченко і Моурінью / Фото: Getty Images

Зазначимо, що напередодні Шевченко зробив найпафоснішу заяву у своїй кар'єрі. "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як перемога у Лізі чемпіонів", – сказав Андрій.

Проте тренер Дженоа дав зрозуміти, що у матчі з Ромою розраховує на перемогу.