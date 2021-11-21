Дженоа – Рома: о котрій і де дивитися дебютний матч Шеви в Італії

Моурінью vs Шевченко / Фото: Instagram

Дженоа Андрія Шевченка посідає 17-й рядок у чемпіонаті Італії, Рома Жозе Моурінью – восьмий. Онлайн Дженоа – Рома доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

Поєдинок Дженоа – Рома у прямому ефірі можна буде дивитися за допомогою сервісу MEGOGO. Початок трансляції у неділю, 21 листопада – о 21:45 за київським часом

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Рому. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.74, на нічию – 3.95, на перемогу Дженоа – 4.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків така:

виграш Дженоа – 20%

нічия – 24%

виграш Роми – 56%

найбільш ймовірні рахунки – 1:1, 0:2

Жозе Моурінью та Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, напередодні тренер Роми Жозе Моурінью заявив: "Я бажаю Шевченку пережити те саме, що і я – програти у своєму першому матчі як тренер, але потім виграти багато трофеїв".

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками аналітиків Transfermarkt, кадрова обойма Роми більш ніж у чотири рази дорожча за склад Дженоа – 429 млн євро проти 97 млн євро.

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Шевченко і Моурінью / Фото: Getty Images

Зазначимо, що напередодні Шевченко зробив найпафоснішу заяву у своїй кар'єрі. "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як перемога у Лізі чемпіонів", – сказав Андрій.

Проте тренер Дженоа дав зрозуміти, що у матчі з Ромою розраховує на перемогу.