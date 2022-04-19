Друг Усика пропал на войне! Супруга боксера просит о помощи

Друг Усика не выходил на связь с первых дней войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Екатерина Усик опубликовала пост в соцсетях, в котором попросила помочь в поисках друга семьи. Ранее Екатерина рассказала, как сливали Крым.

"Не теряем надежды, ищем друга!!! Зовут Александр. Вдруг кто видел! Пропал в Ворзеле еще в первые дни войны. Очень хочется верить, что он жив!", – написала Екатерина.