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Друг Усика пропал на войне! Супруга боксера просит о помощи

Андрей Трофимов
19 апреля, 09:28
Жена Александра Усика обратилась к своим подписчикам в соцсетях помочь с информацией об их товарище, который пропал в Ворзеле

Друг Усика не выходил на связь с первых дней войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Екатерина Усик опубликовала пост в соцсетях, в котором попросила помочь в поисках друга семьи. Ранее Екатерина рассказала, как сливали Крым.

"Не теряем надежды, ищем друга!!! Зовут Александр. Вдруг кто видел! Пропал в Ворзеле еще в первые дни войны. Очень хочется верить, что он жив!", – написала Екатерина.

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