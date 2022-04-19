19 квітня 17:00
Фенербахче --
Шахтар --
19 квітня 22:00
Інтер --
Мілан --
19 квітня 22:00
Ліверпуль --
Манчестер Юнайтед --
20 квітня 21:30
Клуж --
Динамо --
26 квітня 19:00
Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Реал --
27 квітня 22:00
Ліверпуль --
Вільярреал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Друг Усика пропав на війні! Дружина боксера просить про допомогу

Андрій Трофімов
19 квітня, 09:28
Дружина Олександра Усика звернулася до своїх підписників у соцмережах допомогти з інформацією про їхнього товариша, який зник у Ворзелі

Товариш Усика не виходив на зв'язок з перших днів війни / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Катерина Усик опублікувала пост у соцмережах, у якому попросила допомогти у пошуках друга сім'ї. Раніше Катерина розповіла, як зливали Крим.

"Не втрачаємо надії, шукаємо друга!!! Звати Олександр. Раптом хто бачив! Зник у Ворзелі ще в перші дні війни. Дуже хочеться вірити, що він живий!", – написала Катерина.

Що ще постить у Instagram Катерина Усик