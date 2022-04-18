Жена Усика сообщила, когда Ломаченко вернется в ринг

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко приостановил свою карьеру и не собирается покидать Украину

Ломаченко остался защищать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни российского вторжения на территорию Украины знаменитый боксер Василий Ломаченко записался в тероборону своего родного города Белгород-Днестровский.

Несмотря на постоянную угрозу с моря российских агрессоров, боксер не собирается выезжать из города. Жена Александра Усика Екатерина прокомментировала решение Ломаченко не покидать Украину.

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"С Василием больше Саня общается, я большей частью с его женой – Еленой. Они находятся в родном городе, и никуда ехать не собираются. Знаю, что Вася отказался от чемпионского боя с Камбососом. Он нам так и сказал: "Пока не закончится война, я не покину Украину", – рассказала Екатерина FanDay.

Ломаченко и Усик защищают Украину от российских оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что кум Ломаченко Александр Усик также с первых дней войны вступил в тероборону. Но затем принял решение выехать из Украины и начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Друзья боксера считают, что Усик принесет больше пользы для Украины в ринге, а не с автоматом.

Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Instagram

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Также мы сообщали, что Василий Ломаченко прервал обет молчания и поздравил украинцев с праздником Вербного воскресенья. В последнее время боксер редко делает сообщения в социальных сетях.