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Германия --
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Польша --
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Для болельщиков Шотландии гимн Украины написали латиницей

Андрей Трофимов
26 мая, 13:58
Шотландские фанаты поддержат Украину во время исполнения национальных гимнов перед стыковым матчем за выход на чемпионат мира

Украину ждет теплый прием в Глазго / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже на следующей неделе сборная Украины проведет один из важнейших матчей в году. 1 июня в Глазго наша команда встретится с Шотландией в стыковом поединке ЧМ-2022. Перед этим украинцы проведут секретный матч на своей базе.

В Глазго подопечных Александра Петракова ждет теплый прием. Местные фанаты готовы вместе с болельщиками "сине-желтых" спеть гимн Украины.

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В этом им поможет приложение для изучения языков Duolingo, которое выпустило версию гимна Украины латиницей. Распечатку будут раздавать зрителям, которые придут на игру.

Напомним, в рамках тренировочного сбора национальная команда Украины провела три спарринга. Подопечные Петракова обыграли менхенгладбахскую Боруссию (2:1), итальянский Эмполи (3:1) и сыграли вничью с хорватской Риекой (1:1).