28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
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Для вболівальників Шотландії гімн України написали латиницею

Андрій Трофімов
26 травня, 13:58
Шотландські фанати підтримають Україну під час виконання національних гімнів перед стиковим матчем за вихід на чемпіонат світу

Україну чекає теплий прийом у Глазго / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже наступного тижня збірна України проведе один із найважливіших матчів в році. 1 червня у Глазго наша команда зустрінеться із Шотландією у стиковому поєдинку ЧС-2022. Перед цим українці проведуть секретний матч на своїй базі.

У Глазго на підопічних Олександра Петракова чекає теплий прийом. Місцеві фанати готові разом із уболівальниками "синьо-жовтих" заспівати гімн України.

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У цьому їм допоможе програма для вивчення мов Duolingo, яка випустила версію гімну України латиницею. Роздруківку роздаватимуть глядачам, які прийдуть на гру.

Нагадаємо, в рамках тренувального збору національна команда України провела три спаринги. Підопічні Петракова обіграли менхенгладбахську Борусію (2:1), італійський Емполі (3:1) і зіграли внічию з хорватською Рієкою (1:1).