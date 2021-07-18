Девушка из UFC не заметила собственный нокаут: рефери пришлось ловить ее по клетке

Бой между Амандой Лемос и Монсеррат Руис в UFC продлился всего 35 секунд. После нескольких точных попаданий Руис оказалась на канвасе, но прозевала отмашку рефери и рвалась продолжать бой

Аманда Лемос нокаутировала Монсеррат Руис в первом раунде / Фото: Getty Images

Девушка-боец смешанных единоборств из Бразилии Аманда Лемос на турнире UFC Vegas 31 одержала быструю победу над Монсеррат Руис из Мексики. Бой продлился всего 35 секунд, остальное время рефери ловил мексиканку по рингу, которая даже не поняла, что ее вырубили.

Лемос поймала Руис на контратаке, а затем еще раз пробила ей в голову, после чего мексиканка оказалась на канвасе.

Рефери в этот момент просигнализировал о конце поединка, но Руис этого не увидела и вскочила дальше продолжать бой. Лишь спустя несколько секунд рефери удалось поймать ее в другом углу октагона и успокоить.