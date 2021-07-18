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Звезда UFC вернулась в клетку спустя пять лет и сразу же победила

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 июля, 10:44
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Звезда смешанных единоборств Миша Тейт возобновила карьеру спустя пять лет. На турнире UFC в Лас-Вегасе Миша досрочно победила Марион Рено
Миша Тейт победила Марион Рено
Миша Тейт победила Марион Рено / Фото: Getty Images

Знаменитая девушка-боец смешанных единоборств американка Миша Тейт вернулась в октагон впервые с 2016 года. В соглавном поединке турнира UFC ON ESPN 26 Тейт з три раунда разобралась с Марион Рено.

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В третьем раунде Тейт зажала соперницу у сетки, а затем свалила на канвас и принялась добивать, сидя сверху.

Тейт начала карьеру в смешанных единоборствах в 2007 году, а в 2013-м заключила контракт с UFC, где позже завоевала чемпионский пояс. Спустя три года Миша объявила о завершении карьеры. На тот момент на ее счету было 18 побед и 7 поражений.

А год назад Миша Тейт родила ребенка у себя дома. Спортсменка планировала рожать в больнице, но у малыша были другие планы.

Ранее мы писали, что на турнире Bellator 262 американский тяжеловес Тайрелл Форчун менее чем за один раунд разобрался с соотечественником Мэттом Митрионом.

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