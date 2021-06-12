Дания – Финляндия: видео гола и обзор матча Евро-2020 с реанимацией игрока

Второй игровой день на чемпионате Европы-2020 продолжил поединок в Копенгагене

Дания против Финляндии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Дерби Северной Европы увидели болельщики в Копенгагене. Во второй день Евро-2020 на поле "Паркена" сошлись сборные Дании и Финляндии. В итоге, после большого перерыва, связанного с потерей сознания Эриксоном, Суоми сенсационно переиграли соперника – 1:0.

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Дания с первых минут смелее шла в атаку, создавая проблемы финнам в обороне. Однако не сильно расслаблялись и в атаке, поскольку Суоми могли опасно ответить в любую минуту. Но на 43-й минуте встречи едва не произошла трагедия. Полузащитник сборной Дании и итальянского Интера Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание.

Эриксен просто рухнул на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле тут же выбежали медики, а поединок остановили при счете 1:1. После 10 минут реанимационных действий футболиста увезли со стадиона в больницу. Снова команды вышли на поле почти через два часа.

Кристиана Эрисена реанимируют врачи / Фото: Reuters

Несмотря на преимущество Дании в первом тайме, счет в матче открыли как раз финны. Контратака Суоми завершилась точным ударом Похьянпало.

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Дания получила шанс отыграться на 74-й минуте, когда арбитр Тейлор поставил пенальти. Но Хейбьерг пробил слабо, и финский голкипер Градецки словил мяч намертво.

Напомним, что Дания восемь раз участвовала в чемпионатах Европы. А Евро-1992 закончился для нее сенсационной победой. Для Суоми – это дебют на континентальных первенствах. И ранее дома датчане не проигрывали финнам.

Второй поединок в группе В начнется в 22:00 в Санкт-Петербурге. Мультимедийный онлайн Бельгия – Россия пройдет на нашем сайте с видео голов и описанием ключевых моментов встречи.

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