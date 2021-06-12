12 июня 16:00 О матче
Уэльс 1
Швейцария 1
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Уэльс – Швейцария: видео голов и обзор второго матча Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
12 июня, 17:54
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Второй игровой день на чемпионате Европы-2020 открыл поединок в Баку, где валлийцы и швейцарцы устроили настоящую битву
Уэльс против Швейцарии на Евро-2020
Уэльс против Швейцарии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Настоящую битву устроили во втором матче Евро-2020 сборные Уэльса и Швейцарии. Поэтому неудивительно, что этот напряженный поединок в Баку завершился именно боевой ничьей – 1:1.

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ПОЛНЫЙ ОБЗОР МАТЧА УЭЛЬС – ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария, которая была более активная в атаке в первом тайме, открыла счет в матче вскоре после старта второй половины. Шакири на 50-й минуте выполнил очередную подачу в штрафную соперника с углового, и оттуда точно головой пробил Эмболо. Уорд, который спас Уэльс минутой ранее, на этот раз был бессилен.

Уэльс, который до этого действовал пассивнее, после пропущенного мяча оживился и пошел в атаку. На 74-й минуте британцы разыграли угловой удар на правом фланге, Моррелл выполнил подачу в штрафную, откуда точно пробил головой Киффер Мур – 1:1.

Стоит сказать, что после этого ближе к забитому мячу был Уэльс, но он никак не мог реализовать свои моменты. А вот Швейцария забила на 85-й минуте после удара Гаврановича, который первый раз коснулся мяча после выхода на замену. "Нати" даже начали праздновать, но гол отменили из-за офсайда.

После первого тура в группе А лидирует Италия, которая разгромила Турцию 3:0. А Уэльс и Швейцария делят второе-третье место.

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