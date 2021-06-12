Уэльс – Швейцария: видео голов и обзор второго матча Евро-2020

Второй игровой день на чемпионате Европы-2020 открыл поединок в Баку, где валлийцы и швейцарцы устроили настоящую битву

Уэльс против Швейцарии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Настоящую битву устроили во втором матче Евро-2020 сборные Уэльса и Швейцарии. Поэтому неудивительно, что этот напряженный поединок в Баку завершился именно боевой ничьей – 1:1.

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ПОЛНЫЙ ОБЗОР МАТЧА УЭЛЬС – ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария, которая была более активная в атаке в первом тайме, открыла счет в матче вскоре после старта второй половины. Шакири на 50-й минуте выполнил очередную подачу в штрафную соперника с углового, и оттуда точно головой пробил Эмболо. Уорд, который спас Уэльс минутой ранее, на этот раз был бессилен.

Уэльс, который до этого действовал пассивнее, после пропущенного мяча оживился и пошел в атаку. На 74-й минуте британцы разыграли угловой удар на правом фланге, Моррелл выполнил подачу в штрафную, откуда точно пробил головой Киффер Мур – 1:1.

Стоит сказать, что после этого ближе к забитому мячу был Уэльс, но он никак не мог реализовать свои моменты. А вот Швейцария забила на 85-й минуте после удара Гаврановича, который первый раз коснулся мяча после выхода на замену. "Нати" даже начали праздновать, но гол отменили из-за офсайда.

После первого тура в группе А лидирует Италия, которая разгромила Турцию 3:0. А Уэльс и Швейцария делят второе-третье место.