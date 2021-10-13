15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Да, не выиграли. Но беспроигрышную серию продлили! Сидорчук нашел позитив в матче с Боснией

Сергей Шаховец
13 октября, 15:51
Полузащитник сборной Украины разочарован результатом поединка с Боснией и Герцеговиной. В то же время есть и приятные моменты непростого матча во Львове

Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук в интервью каналу Футбол, поблагодарил фанатов за поддержку во время матча с боснийцами и напомнил о 20-матчевой серии сборной Украины.

Читайте также: Петраков выстрелил себе в ногу: горячее эхо матча Украина – Босния

Реклама

"Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть.

Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать", – сказал Сидорчук в эфире канала Футбол.

Украинцы первыми открыли счет в матче против Боснии / Фото: REUTERS

Сам Сергей Сидорчук появился на поле на 72-й минуте матча Украина – Босния (1:1), заменив Николая Шапаренко. И буквально через пять минут боснийцы, усилиями центрального защитника Ахмедходжича, сравняли счет.

Украина упустила победу над Боснией – 1:1 / Фото: Getty Images

Реклама

Александр Петраков мотивировал замену плеймейкера на опорника, отсутствием креативных футболистов на скамейке запасных. Футбольные эксперты сразу же припомнили Петракову невызов лучшего ассистента Серии А Руслана Малиновского.

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

Отметим, что матч с Боснией стал юбилейным, 20-м, для сборной Украины, проведенным во Львове. Город остается фартовым для нашей сборной. В 17 матчах "желто-синие" побеждали, еще трижды расходились с соперниками миром.

Реклама

Напомним, что после матча во Львове сборная Украины удержалась на втором месте группы D, имея в своем активе 9 очков после семи сыгранных поединков. Теперь нашей команде нужно обязательно побеждать на выезде Боснию и надеяться на благоприятные результаты конкурентов – Финляндии и Боснии.

Ранее мы рассказывали, как сборной Украины выйти из группы.

Реклама