Да, не выиграли. Но беспроигрышную серию продлили! Сидорчук нашел позитив в матче с Боснией

Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук в интервью каналу Футбол, поблагодарил фанатов за поддержку во время матча с боснийцами и напомнил о 20-матчевой серии сборной Украины.
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"Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть.
Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать", – сказал Сидорчук в эфире канала Футбол.
Сам Сергей Сидорчук появился на поле на 72-й минуте матча Украина – Босния (1:1), заменив Николая Шапаренко. И буквально через пять минут боснийцы, усилиями центрального защитника Ахмедходжича, сравняли счет.
Александр Петраков мотивировал замену плеймейкера на опорника, отсутствием креативных футболистов на скамейке запасных. Футбольные эксперты сразу же припомнили Петракову невызов лучшего ассистента Серии А Руслана Малиновского.
Отметим, что матч с Боснией стал юбилейным, 20-м, для сборной Украины, проведенным во Львове. Город остается фартовым для нашей сборной. В 17 матчах "желто-синие" побеждали, еще трижды расходились с соперниками миром.
Напомним, что после матча во Львове сборная Украины удержалась на втором месте группы D, имея в своем активе 9 очков после семи сыгранных поединков. Теперь нашей команде нужно обязательно побеждать на выезде Боснию и надеяться на благоприятные результаты конкурентов – Финляндии и Боснии.
Ранее мы рассказывали, как сборной Украины выйти из группы.