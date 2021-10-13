Да, не выиграли. Но беспроигрышную серию продлили! Сидорчук нашел позитив в матче с Боснией

Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук в интервью каналу Футбол, поблагодарил фанатов за поддержку во время матча с боснийцами и напомнил о 20-матчевой серии сборной Украины.

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"Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть. Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать", – сказал Сидорчук в эфире канала Футбол.

Украинцы первыми открыли счет в матче против Боснии / Фото: REUTERS

Сам Сергей Сидорчук появился на поле на 72-й минуте матча Украина – Босния (1:1), заменив Николая Шапаренко. И буквально через пять минут боснийцы, усилиями центрального защитника Ахмедходжича, сравняли счет.

Украина упустила победу над Боснией – 1:1 / Фото: Getty Images

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Александр Петраков мотивировал замену плеймейкера на опорника, отсутствием креативных футболистов на скамейке запасных. Футбольные эксперты сразу же припомнили Петракову невызов лучшего ассистента Серии А Руслана Малиновского.

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

Отметим, что матч с Боснией стал юбилейным, 20-м, для сборной Украины, проведенным во Львове. Город остается фартовым для нашей сборной. В 17 матчах "желто-синие" побеждали, еще трижды расходились с соперниками миром.

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Напомним, что после матча во Львове сборная Украины удержалась на втором месте группы D, имея в своем активе 9 очков после семи сыгранных поединков. Теперь нашей команде нужно обязательно побеждать на выезде Боснию и надеяться на благоприятные результаты конкурентов – Финляндии и Боснии.

Ранее мы рассказывали, как сборной Украины выйти из группы.