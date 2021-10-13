Так, не виграли. Але безпрограшну серію продовжили! Сидорчук знайшов позитив у матчі з Боснією

Сергій Сидорчук в інтерв'ю каналу Футбол, подякував фанатам за підтримку під час матчу з боснійцями і нагадав про 20-матчеву серію збірної України.
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"Хотів би сказати величезне спасибі львівським уболівальникам. Тут завжди приємно грати.
Шкода, що не виграли, але наша безпрограшна серія у Львові триває. Мені більше нема чого сказати", – сказав Сидорчук в ефірі каналу Футбол.
Сам Сергій Сидорчук з'явився на полі на 72-й хвилині матчу Україна – Боснія (1:1), замінивши Миколу Шапаренка. І буквально за п'ять хвилин боснійці, зусиллями центрального захисника Ахмедходжіча, зрівняли рахунок.
Олександр Петраков мотивував заміну плеймейкера на опорника, відсутністю креативних футболістів на лавці запасних. Футбольні експерти відразу ж пригадали Петракову невиклик найкращого асистента Серії А Руслана Малиновського.
Відзначимо, що матч з Боснією став ювілейним, 20-м, для збірної України, проведеним у Львові. Місто залишається фартовим для нашої збірної. У 17 матчах "жовто-сині" перемагали, ще тричі розходилися з суперниками миром.
Нагадаємо, що після матчу у Львові збірна України втрималася на другому місці групи D, маючи в своєму активі 9 очок після семи зіграних поєдинків. Тепер нашій команді потрібно обов'язково перемагати на виїзді Боснію і сподіватися на сприятливі результати конкурентів – Фінляндії та Боснії.
Раніше ми розповідали, як збірній України вийти з групи.