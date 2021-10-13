15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Так, не виграли. Але безпрограшну серію продовжили! Сидорчук знайшов позитив у матчі з Боснією

Сергій Шаховець
13 жовтня, 15:51
Півзахисник збірної України розчарований результатом поєдинку з Боснією і Герцеговиною. У той же час є і приємні моменти непростого матчу у Львові

Сергій Сидорчук в інтерв'ю каналу Футбол, подякував фанатам за підтримку під час матчу з боснійцями і нагадав про 20-матчеву серію збірної України.

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"Хотів би сказати величезне спасибі львівським уболівальникам. Тут завжди приємно грати.

Шкода, що не виграли, але наша безпрограшна серія у Львові триває. Мені більше нема чого сказати", – сказав Сидорчук в ефірі каналу Футбол.

Українці першими відкрили рахунок в матчі против Боснії / Фото: REUTERS

Сам Сергій Сидорчук з'явився на полі на 72-й хвилині матчу Україна – Боснія (1:1), замінивши Миколу Шапаренка. І буквально за п'ять хвилин боснійці, зусиллями центрального захисника Ахмедходжіча, зрівняли рахунок.

Україна втратила перемогу над Боснією – 1:1 / Фото: Getty Images

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Олександр Петраков мотивував заміну плеймейкера на опорника, відсутністю креативних футболістів на лавці запасних. Футбольні експерти відразу ж пригадали Петракову невиклик найкращого асистента Серії А Руслана Малиновського.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Відзначимо, що матч з Боснією став ювілейним, 20-м, для збірної України, проведеним у Львові. Місто залишається фартовим для нашої збірної. У 17 матчах "жовто-сині" перемагали, ще тричі розходилися з суперниками миром.

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Нагадаємо, що після матчу у Львові збірна України втрималася на другому місці групи D, маючи в своєму активі 9 очок після семи зіграних поєдинків. Тепер нашій команді потрібно обов'язково перемагати на виїзді Боснію і сподіватися на сприятливі результати конкурентів – Фінляндії та Боснії.

Раніше ми розповідали, як збірній України вийти з групи.

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