Четвертая медаль за час! Украинские синхронистки взяли бронзу Олимпиады в Токио

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио в произвольной программе

Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу / Фото: Reuters

В технической программе украинки продемонстрировали третий результат – 93,8620.

А в произвольной программе Марта и Анастасия набрали 95,6000 – это также был третий результат среди всех участников.

В сумме украинки набрали 189,4620 балла и на 6,4459 балла отстали от олимпийских чемпионок Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной из РОК.

Серебряные медали достались Хуан Сюэчэнь и Вэньянь из Китая.

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РОК – 195.9079

Китай – 192.4499

Украина – 189.4620

Отметим, что в течение последнего часа украинцы завоевали еще три медали:

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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