Четвертая медаль за час! Украинские синхронистки взяли бронзу Олимпиады в Токио

Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу / Фото: Reuters
В технической программе украинки продемонстрировали третий результат – 93,8620.
А в произвольной программе Марта и Анастасия набрали 95,6000 – это также был третий результат среди всех участников.
В сумме украинки набрали 189,4620 балла и на 6,4459 балла отстали от олимпийских чемпионок Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной из РОК.
Серебряные медали достались Хуан Сюэчэнь и Вэньянь из Китая.
- РОК – 195.9079
- Китай – 192.4499
- Украина – 189.4620
Отметим, что в течение последнего часа украинцы завоевали еще три медали:
- Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе
- Парвиз Насибов завоевал серебро в греко-римской борьбе
- Ирина Коляденко взяла бронзу в вольной борьбе
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
Новости на эту же тему: