Четверта медаль за годину! Українські синхроністки взяли бронзу Олімпіади в Токіо

Марта Федіна и Анастасія Савчук завоювали бронзу / Фото: Reuters
У технічній програмі українки продемонстрували третій результат – 93,8620.
А в довільній програмі Марта і Анастасія набрали 95,6000 – це так само був третій результат серед усіх учасників.
В сумі українки набрали 189,4620 бала і на 6,4459 бала відстали від олімпійських чемпіонок Світлани Колесніченко та Світлани Ромашиної з РОК.
Срібні медалі дісталися Хуан Сюечень і Веньянь з Китаю.
- РОК – 195.9079
- Китай – 192.4499
- Україна – 189.4620
Відзначимо, що протягом останньої години Українці завоювали ще три медалі:
- Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном в греко-римській боротьбі
- Парвіз Насибов завоював срібло в греко-римській боротьбі
- Ірина Коляденко взяла бронзу у вільній боротьбі
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.
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