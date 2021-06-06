Челюсть отпала! Анна Кравец выставила фото с очень интимным вырезом

Жена Артема Кравца Анна / Фото: Instagram
Жена бывшего форварда Динамо Артема Кравца Анна ошеломила своих подруг – да разве только их?! – опубликовав горячее фото в Instagram.
Жгучая брюнетка предстала перед интернет-аудиторией в черном мини-платье с откровенным вырезом на груди, держа в руках свою обувь.
"Ну очень красивая съемка", – не стала скромничать Анна Кравец, собравшая восторженные отзывы Алины Буяльской, Виктории Коноплянки, Анны Ребровой и других фолловеров.
- "Ты что, я горю"
- "Бомба"
- "Бестия"
- "Вау"
- "Челюсть отпала", – восторгаются подписчики Анны Кравец.
Отметим, что Артем Кравец, выступающий за турецкий Коньяспор, не был вызван Андреем Шевченко на Евро. Иначе жена Артема наверняка претендовала бы на звание Мисс сборной Украины.
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Смотрите, как Артем Кравец ранее забивал за сборную Украины