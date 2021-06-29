Бывшему парню Дарьи Белодед, покинувшему Евро, придется лечь под нож

Защитник Динамо и сборной Украины Денис Попов / Фото: Instagram
Центральному защитнику Динамо Денису Попову, из-за травмы икроножной мышцы досрочно покинувшему лагерь сборной Украины на Евро-2020, вероятно, придется лечь под нож.
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"Велика вероятность, что Попову понадобится операция. Чтобы это определить, нужно сделать определенные обследования", – рассказал журналист Игорь Цыганык на канале Football Hub
Таким образом 22-летний Попов, который в прошлом году закрутил роман с дзюдоисткой Дарьей Белодед, но довольно быстро с ней расстался, рискует пропустить и сборы Динамо перед началом нового сезона.
Денис Попов и Дарья Белодед / Фото: Instagram
Отметим, что Дениса Попова называют самым накачанным игроком Динамо, дескать, пресс у него – как у Роналду. Вместе с тем фолловеры футболиста высказывали опасения, как бы такая мышечная масса, наоборот, не вылезла ему боком.
Криштиану Роналду и Денис Попов / Фото: Instagram
Напомним, в 2019-м Попов стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины U-20. Однако по количеству травм, которые преследуют Дениса, его уже начинают сравнивать с Виктором Цыганковым, который также часто попадает в лазарет.
ИСТОРИЯ ТРАВМ ПОПОВА ОТ TRANSFERMARKT
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Напомним, что, помимо Дениса Попова, травму икроножной мышцы получил на Евро-2020 и Александр Зубков. Сегодня в матче со шведами он сборной Украины также не поможет.
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