27 июня 22:00 Видео
Бельгия 1
Португалия 0
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Герой товарняков сборной Украины со шведами не сыграет

Олег Люлька Олег Люлька
28 июня, 08:57
Копировать ссылку
Вингер Ференцвароша Александр Зубков все-таки не успевает восстановиться к поединку 1/8 финала чемпионата Европы, который состоится в Глазго во вторник
Зубков Шеве - не помощник
Зубков Шеве - не помощник

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков, который был одним из лучших игроков сборной Украины в контрольных матчах перед Евро, все-таки не успевает восстановиться после травмы икроножной мышцы, полученной в первой игре чемпионата Европы с Нидерландами. Следовательно, вингер пропустит поединок 1/8 финала против Швеции 29 июня в Глазго.

Об этом в эфире программы Великий футбол сообщил директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов. По его словам, эту информацию ему подтвердил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Александр Зубков, сборная Украины
Александр Зубков, сборная Украины / Фото: Reuters

Читайте также: Украина тренирует пенальти перед Швецией и боится гнева журналистов в случае осечки

Ранее в сборной Украины говорили, что Зубков продолжает индивидуальные беговые упражнения, приближая свое возвращение к работе с мячом. Однако, как видим, рассчитывать на него по-прежнему не приходится.

Кстати, накануне шпион Швеции проболтался о главном козыре сборной Украины. Оказывается, скандинавы больше всего опасаются непредсказуемых ударов наших левоногих звезд.

Смотрите, как Украина добыла пока что единственную свою победу на Евро

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 27 июня
1:0
Видео О матче
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять