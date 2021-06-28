Герой товарняков сборной Украины со шведами не сыграет

Вингер Ференцвароша Александр Зубков все-таки не успевает восстановиться к поединку 1/8 финала чемпионата Европы, который состоится в Глазго во вторник

Зубков Шеве - не помощник

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков, который был одним из лучших игроков сборной Украины в контрольных матчах перед Евро, все-таки не успевает восстановиться после травмы икроножной мышцы, полученной в первой игре чемпионата Европы с Нидерландами. Следовательно, вингер пропустит поединок 1/8 финала против Швеции 29 июня в Глазго.

Об этом в эфире программы Великий футбол сообщил директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов. По его словам, эту информацию ему подтвердил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Александр Зубков, сборная Украины / Фото: Reuters

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Ранее в сборной Украины говорили, что Зубков продолжает индивидуальные беговые упражнения, приближая свое возвращение к работе с мячом. Однако, как видим, рассчитывать на него по-прежнему не приходится.

Кстати, накануне шпион Швеции проболтался о главном козыре сборной Украины. Оказывается, скандинавы больше всего опасаются непредсказуемых ударов наших левоногих звезд.

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