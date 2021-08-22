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Бой на разогреве Пакьяо завершился брутальным нокаутом

Александр Трикиша
22 августа, 10:03
Боксер из Филиппин Марк Магсайо одержал яркую победу над мексиканцем Хулио Сехой в андеркарте своего легендарного соотечественника Мэнни Пакьяо

Марк Магсайо нокаутировал Хулио Сеху / Фото: Getty Images

Уже в стартовом раунде Магсайо отправил соперника в нокдаун. Впрочем, мексиканец выстоял, а в пятом раунде отправил филиппинца на канвас.

Развязка наступила в 10-м раунде. Магсайо зажал Сеху у канатов и после мощного правого хука в челюсть наглухо вырубил соперника.

Напомним, в главном поединке вечера Мэнни пакьо сенсационно проиграл Йорденису Угасу. Это был первый бой сенатора Филиппин с 2019 года.

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