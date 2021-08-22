21 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Минай 0
21 серпня 19:30 Відео
Чорноморець 0
Шахтар 3
21 серпня 19:30 Відео
Дніпро-1 2
Рух 0
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Бій на розігріві Пакьяо завершився брутальним нокаутом

Олександр Трикіша
22 серпня, 10:03
Боксер з Філіппін Марк Магсайо здобув яскраву перемогу над мексиканцем Хуліо Сехой в андеркарті свого легендарного співвітчизника Менні Пакьяо

Марк Магсайо нокаутував Хуліо Сеху / Фото: Getty Images

Уже в стартовому раунді Магсайо відправив суперника в нокдаун. Втім, мексиканець вистояв, а в п'ятому раунді відправив філіппінця на канвас.

Розв'язка наступила в 10-му раунді. Магсайо затиснув Сеху біля канатів і після потужного правого хука в щелепу наглухо вирубив суперника.

Нагадаємо, в головному поєдинку вечора Менні Пак'яо сенсаційно програв Йорденісу Угасу. Це був перший бій сенатора Філіппін з 2019 року.

Читайте також:

Реклама