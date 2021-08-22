Бій на розігріві Пакьяо завершився брутальним нокаутом

Марк Магсайо нокаутував Хуліо Сеху / Фото: Getty Images

Уже в стартовому раунді Магсайо відправив суперника в нокдаун. Втім, мексиканець вистояв, а в п'ятому раунді відправив філіппінця на канвас.

Розв'язка наступила в 10-му раунді. Магсайо затиснув Сеху біля канатів і після потужного правого хука в щелепу наглухо вирубив суперника.

Нагадаємо, в головному поєдинку вечора Менні Пак'яо сенсаційно програв Йорденісу Угасу. Це був перший бій сенатора Філіппін з 2019 року.