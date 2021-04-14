Блондинка с финала Лиги чемпионов решила развлечься, но чуть не убилась с парашютом (видео)

Пышногрудая американская блондинка Кинси Волански, ставшая знаменитой после выбегания на поле в финале ЛЧ-2019, продолжает щекотать нервы себе и своим поклонникам.
Сперва Волански решила поплавать в компании акул.
После этого красотка с финала Лиги чемпионов опробовала электрошокер на своих ягодицах. Девушка от боли подкосилась.
А теперь Кинси Волански в поисках дополнительного адреналина решила прыгнуть с парашютом. И не очень удачно приземлилась.
"Это приземление меня убило", – написала после прыжка Кинси, получившая несколько повреждений, у себя в Instagram
К счастью, слово "убило" было употреблено образно, а не буквально.
Смотрите яркие фото Кинси Волански
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Вспомним, как Кинси Волански прервала финал Лиги чемпионов-2019
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