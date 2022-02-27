Белорусский футболист уехал из Украины в Польшу

Шкурин уже в Польше

Белорусский нападающий Илья Шкурин, выступавший на правах аренды за Динамо, досрочно покинул киевский клуб.

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Шкурин продолжит карьеру в польском Ракуве. Соглашение рассчитано до конца 2022 года.

К тому же, Ракув имеет право выкупа футболиста за 1 миллион евро, сообщает sport.ua.

В Динамо Илья Шкурин перешел летом прошлого года и должен был выступать за киевлян до 30 июня 2022-го.

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Белорус Шкурин верит в украинскую армию / Фото: Коллаж: Сегодня

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