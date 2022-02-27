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Спортинг --
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Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
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Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
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Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
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Белорусский футболист уехал из Украины в Польшу

Любомир Луканюк
27 февраля, 07:54
Форвард Илья Шкурин продолжит карьеру в команде Ракув, поляки могут выкупить игрока за миллион евро

Шкурин уже в Польше

Белорусский нападающий Илья Шкурин, выступавший на правах аренды за Динамо, досрочно покинул киевский клуб.

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Шкурин продолжит карьеру в польском Ракуве. Соглашение рассчитано до конца 2022 года.

К тому же, Ракув имеет право выкупа футболиста за 1 миллион евро, сообщает sport.ua.

В Динамо Илья Шкурин перешел летом прошлого года и должен был выступать за киевлян до 30 июня 2022-го.

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