8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Білоруський футболіст виїхав з України до Польщі

Любомир Луканюк
27 лютого, 07:54
Форвард Ілля Шкурін продовжить кар'єру у команді Ракув, поляки можуть викупити гравця за мільйон євро

Шкурін вже у Польщі

Білоруський нападник Ілля Шкурін, котрий виступав на правах оренди за Динамо, достроково залишив київський клуб.

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Шкурін продовжить кар'єру у польському Ракуві. Угода розрахована до кінця 2022 року.

До того ж Ракув має право викупу футболіста за 1 мільйон євро, повідомляє sport.ua.

У Динамо Ілля Шкурін перейшов улітку минулого року і мав виступати за киян до 30 червня 2022-го.

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Білорус Шкурін вірить в українську армію / Фото: Колаж: Сьогодні

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