Білоруський футболіст виїхав з України до Польщі

Шкурін вже у Польщі
Білоруський нападник Ілля Шкурін, котрий виступав на правах оренди за Динамо, достроково залишив київський клуб.
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Шкурін продовжить кар'єру у польському Ракуві. Угода розрахована до кінця 2022 року.
До того ж Ракув має право викупу футболіста за 1 мільйон євро, повідомляє sport.ua.
У Динамо Ілля Шкурін перейшов улітку минулого року і мав виступати за киян до 30 червня 2022-го.
Білорус Шкурін вірить в українську армію / Фото: Колаж: Сьогодні
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