Білоруський футболіст виїхав з України до Польщі

Шкурін вже у Польщі

Білоруський нападник Ілля Шкурін, котрий виступав на правах оренди за Динамо, достроково залишив київський клуб.

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Шкурін продовжить кар'єру у польському Ракуві. Угода розрахована до кінця 2022 року.

До того ж Ракув має право викупу футболіста за 1 мільйон євро, повідомляє sport.ua.

У Динамо Ілля Шкурін перейшов улітку минулого року і мав виступати за киян до 30 червня 2022-го.

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Білорус Шкурін вірить в українську армію / Фото: Колаж: Сьогодні

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