8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
16 марта 22:00
Лилль --
Челси --
16 марта 22:00
Ювентус --
Вильярреал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Беленюк обратился к упоротым: Вы не достойны лучшего!

Любомир Луканюк
7 марта, 19:43
Олимпийский чемпион показал спортзал в Киеве, который пострадал после обстрела российской армии

Жан возле спортзала

Чемпион Олимпийских игр в Токио-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк показал видео бомбардировки Киева.

Войска РФ разбомбили зал, где Жан занимался в детстве баскетболом.

Реклама

"В этом зале, когда-то занимался баскетболом. Желаю всем спортсменам из России, которые отмалчиваются, а некоторые, самые упоротые (или продажные, как Рома Власов) поддерживают действия Кремля, тренироваться в таких условиях всю жизнь! Вы не достойны лучшего!" – подписал видео Беленюк.

Читайте также: