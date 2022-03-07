Беленюк звернувся до упоротих: Ви не гідні кращого!

Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо-2020 та народний депутат України Жан Беленюк показав відео бомбардування Києва.

Війська РФ розбомбили зал, де Жан займався у дитинстві баскетболом.

"У цьому залі колись займався баскетболом. Бажаю всім спортсменам з Росії, які відмовчуються, а деякі, найупоротіші (або продажні, як Рома Власов) підтримують дії Кремля, тренуватися в таких умовах все життя! Ви не варті кращого!" – підписав відео Беленюк.