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Беленюк звернувся до упоротих: Ви не гідні кращого!

Любомир Луканюк
7 березня, 19:43
Олімпійський чемпіон показав спортзал у Києві, який постраждав після обстрілу російської армії

Жан біля спортзалу

Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо-2020 та народний депутат України Жан Беленюк показав відео бомбардування Києва.

Війська РФ розбомбили зал, де Жан займався у дитинстві баскетболом.

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"У цьому залі колись займався баскетболом. Бажаю всім спортсменам з Росії, які відмовчуються, а деякі, найупоротіші (або продажні, як Рома Власов) підтримують дії Кремля, тренуватися в таких умовах все життя! Ви не варті кращого!" – підписав відео Беленюк.

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