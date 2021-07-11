Англичане уже решили, куда потратят премии за победу над Италией: названа сумма

Футболисты английской сборной договорились, что себе не оставят ни копейки, а все деньги отдадут на благотворительные нужды. Но для начала – нужно еще обыграть Италию

Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

Стала известна сумма, которую Английская ассоциация футбола выплатит своей сборной в случае победы над Италией в финале Евро-2020, а также то, каким образом игроки намерены потратить премии. Онлайн Италия – Англия доступен на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

Как сообщает у себя в Twitter talkSPORT, английская команда получит 11 млн евро, если в воскресном финале на "Уэмбли" обыграет итальянцев.

Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

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При этом игроки сборной Англии согласились разделить свои премии за Евро-2020 между благотворительными организациями.

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Напомним, Англия еще ни разу не выигрывала Евро. Как прогнозирует комментатор каналов "Футбол 1/2/3"Кирилл Круторогов, не выиграют англичане и на сей раз.