Англійці вже вирішили, як витратять премії за перемогу над Італією: названа сума

Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters
Стала відома сума, яку Англійська асоціація футболу виплатить своїй збірній у разі перемоги над Італією в фіналі Євро-2020, а також те, як гравці мають намір витратити премії. Онлайн Італія – Англія доступний на нашому сайті.
Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020
Як повідомляє у себе в Twitter talkSPORT, англійська команда отримає 11 млн євро, якщо в недільному фіналі на "Вемблі" обіграє італійців.
Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters
Гравці збірної Англії вже погодилися розділити свої премії за Євро-2020 між благодійними організаціями.
Читайте також: Італія так поспішала на фінал Євро, що забула главу делегації
Нагадаємо, Англія ще жодного разу не вигравала Євро. Як прогнозує коментатор каналів "Футбол 1/2/3" Кирило Круторогов, не виграють англійці й цього разу.