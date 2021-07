Италия так спешила на финал Евро, что забыла главу делегации

Сегодня вечером на "Уэмбли" пройдет финал Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия – Англия. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед вылетом в Лондон со сборной Италии произошел курьезный инцидент. Команда так спешила на финал, что забыла на тренировочной базе главу делегации, легендарного в прошлом форварда Джанлуку Виалли.

Автобус уже начал отъезжать, и сотруднику базы пришлось встать на его пути, чтобы Виалли не остался дома.

"That is a fine!"



The #ITA squad almost left their training base in Florence without assistant coach Gianluca Vialli! pic.twitter.com/m8RvXgj7kG