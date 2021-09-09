А Володе даст второй шанс? Бывшая невеста Кличко встречается с парнем, избивавшим ее

Хейден Панеттьер снова встретилась с Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

Хайден снова провела время со своим бывшим парнем Брайаном Хикерсоном. Это не первый случай, когда пару видят вместе.

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Американская актриса была замечена вместе с Хикерсоном, который был осужден за нападение на нее, когда они обедали в итальянском ресторане в Западном Голливуде.

Они любезно общались, тем не менее, покинули заведение отдельно. Хейден села в авто и уехала, а Брайан покинул ресторан на своих двух, пишет dailymail.

"Мы с Хейден больше не вместе, но мы работаем над дружбой. У нас долгая история, и первый шаг к моему выздоровлению как обидчику – это исправить", – заявил недавно сам Хикерсон.

Впрочем, выглядит странным сама встреча бывших влюбленных, учитывая, как они разбежались.

Почему разошлись Панеттьери и Хикерсон

Хикерсон был приговорен к 45 суткам лишения свободы за насилие в отношении Панеттьери. В период с мая 2019 года по февраль 2020 года он несколько раз жестоко избивал девушку, а на День Валентина-2020 даже пришлось вызывать полицию.

Хейден Панеттьери с бойфрендом Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

Хикерсону грозил длительный тюремный срок по восьми обвинениям, но он заключил сделку с прокурором и с него сняли шесть обвинений.

В дополнение к тюремному заключению, он получил четыре года условно и штраф в размере 500 долларов. Также ему необходимо пройти 52 часа курсов для лиц, виновных в домашнем насилии.

Кроме этого, суд запретил ему приближаться к Панеттьери или связываться с ней в течение следующих пяти лет.

Однако, похоже, с последним пунктом вышла промашка. Впрочем, сама Хейден не очень противится встречам, раз уж ее застукали с бывшим не впервые.

"Хейден готова простить Брайана и начать новую главу, несмотря на опасения своих близких, – рассказал один из близких актрисы. – У Хейден огромное сердце, и она хочет видеть в каждом лучшее".

Панеттьери разошлась с Владимиром Кличко в 2018 году, оставив боксера в одиночку воспитывать дочь Кайю-Евдокию. Затем девушка пошла во все тяжкие, что завершилось вышеупомянутым конфликтом с Хикерсоном.

Лишь недавно Хейден наладила собственную жизнь и начала появляться на публике. Возможно, когда-то она снова встретится с Владимиром и своей дочерью, фото с которой она удалила из соцсетей.